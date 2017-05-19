拚觀光與未來！新北市「金牌農村競賽」開跑
新北市推出「106年度新北市金牌農村競賽」，鼓勵農村社區展現自身特色，推廣農村純樸風貌，並於17日舉辦競賽說明會，競賽申請書收件截止日期至6月10日，期盼各社區踴躍報名參加！
新北市政府農業局表示，本市農村鄰近高度發展都會區，透過農村再生的輔導，社區居民藉由計畫挖掘在地資源及文化特色多元發展，如石門嵩山社區百年梯田、三芝共榮社區友善耕作、貢寮龍崗社區生態保育埤塘等都極具特色，後續鼓勵本市農村參與比賽，希望藉由金牌農村競賽凝聚社區的向心力並啟發在地居民對自己農村的未來想像，進而邁向新時代的農村生活。
本次競賽不限輔導通過的農村再生社區，而以全國農村為參賽範圍，參賽單位以政府立案的在地組織或農民團體，必要時得為村、里辦公處報名;於新北市金牌農村競賽勝選之金牌農村，將取得代表新北市政府參加全國競賽資格，爭取全國金牌農村之榮譽。獲得全國金牌農村除將獲頒榮譽標章1座及農村發展獎勵金50萬元整外，還有全額補助2個德國農村參訪培訓的名額。
評審原則將依農村社區生產、生活、生態以及未來願景與實踐共四大面向訂定評分指標，重點以農村發展之未來性為考量，展現各個農村獨有的特色。
(中時電子報)
關鍵字：農村
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