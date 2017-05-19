日內閣會議決定退位法案 天皇可望明年底退位
日本政府19日上午在內閣會議中決定了實現日本天皇退位的特例法案，日皇明仁退位和皇太子德仁登基的時期可望在2018年12月；明仁也將成為200年以來，首位在生前退位的日皇。
《時事通信社》報導，特例法案第1條明確記載，日本國民理解持續執行公務變得困難的天皇的心情，並深有同感。至於日皇退位和皇太子登基為新天皇的時期，目前研討可能在2018年12月。
日皇實現生前退位的話，便是1817年光格天皇以來，時隔約200年的天皇生前退位。也是天皇終身在位制制定的明治以來的首例。
此法案的正式名稱為「有關天皇退位等的皇室典範特例法案」，由法律的宗旨等5條主要章則，以及規定實施日期等的11條附則構成。同時制定了退位後日皇和皇后的稱號為「上皇」、「上皇后」等新制度。
天皇退位特例法案已獲執政黨和在野的民進黨等的贊成，預計可望在本屆國會中通過成立。民進黨主張應採取皇族減少對策，儘快開始創設「女性宮家」的討論，此議題是否會被列入特例法案中的附帶決議，是今後關注的焦點。
(中時)
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