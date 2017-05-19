「一帶一路」效應？ 日本對中態度起變化
中國大陸日前舉辦「一帶一路」論壇，令人訝異的是，沒在「帶路」戰略版圖內的日本也派代表團赴會。對此，陸媒稱日本認知到當「局外人」將損失慘重，因此態度正在起變化！
大陸《環球時報》最近發表社論，稱日本透過參加峰會來向中方示好，這種動作可能是安倍政府在壓力下的一些調整，或帶有一定的試探性。而日本之所以有新動向，應是受三方面因素影響。
其一，中美關係在習川會後穩定了，美國除了在各方面避免與大陸爭鋒相對，甚至希望與大陸合作處理北韓核武問題。現在，連美國都有代表參加「帶路」論壇，這不免讓日本有陷入孤立的緊迫感。
其二，美國總統川普上任後放棄TPP，也不提所謂的「亞太再平衡」戰略，這無疑像是將日本單獨放到最前線。
其三，美國正在對自由貿易逐漸消極，而中國大陸正起到領導作用，現在G7裡面只剩美、日沒加入亞投行，如此下去日本將沒路可走。
文章指出，長期以來，日本右派想與中國爭亞洲主導權的思想根深蒂固，要他們接受中國崛起的事實很難，於是鑽進了地緣政治牛角尖；然而，現在全球格局不斷變動，隨著這個過程，日本不得不重新開始對自己做戰略反思。
(中時電子報)
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