苗栗縣美術家邀請展徵件 即日至6月14日受理
苗栗縣政府文化觀光局辦理2017年苗栗縣美術家邀請展徵選活動，即日起至6月14日受理申請，申請文件可至該局官網首頁便民服務下載表單使用，並於受理日期截止前寄送或親送至展演藝術科，逾期不受理。
網址為http://www.mlc.gov.tw/index.asp，歡迎符合資格的縣籍藝術創作者踴躍送件。
苗栗縣文化觀光局辦理多年邀請展，希望藉此鼓勵縣內美術家投入藝術創作，促進地方藝術文化發展，也透過公開徵選優秀藝術創作於該局展出，並出版作品專輯互相觀摩。
徵選參加對象，凡現居住苗栗縣5年以上或旅居外地的縣籍藝術工作者，符合下列條件之一並經評審委員會審查通過，均具備資格。
1、有傑出表現且持續創作，曾獲公立機構邀請個人展出者；2、曾參加國際性競賽獲得殊榮者或代表國家參加國際性重要美術活動，受國家肯定者；3、國內大專院校美術科系教授、副教授，備有證明文件者；4、曾參加苗栗美展或其他縣市政府美展，累計3次以上獲前3名者；5、苗栗縣美術家聯展邀請藝術家等。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。