苗栗縣美術家邀請展徵件　即日至6月14日受理

苗栗縣政府文化觀光局辦理2017年苗栗縣美術家邀請展徵選活動，即日起至6月14日受理申請，申請文件可至該局官網首頁便民服務下載表單使用，並於受理日期截止前寄送或親送至展演藝術科，逾期不受理。

網址為http://www.mlc.gov.tw/index.asp，歡迎符合資格的縣籍藝術創作者踴躍送件。

苗栗縣文化觀光局辦理多年邀請展，希望藉此鼓勵縣內美術家投入藝術創作，促進地方藝術文化發展，也透過公開徵選優秀藝術創作於該局展出，並出版作品專輯互相觀摩。

徵選參加對象，凡現居住苗栗縣5年以上或旅居外地的縣籍藝術工作者，符合下列條件之一並經評審委員會審查通過，均具備資格。

1、有傑出表現且持續創作，曾獲公立機構邀請個人展出者；2、曾參加國際性競賽獲得殊榮者或代表國家參加國際性重要美術活動，受國家肯定者；3、國內大專院校美術科系教授、副教授，備有證明文件者；4、曾參加苗栗美展或其他縣市政府美展，累計3次以上獲前3名者；5、苗栗縣美術家聯展邀請藝術家等。

(中時)