勒索病毒Win7受害者最多 最新Win10居然第二

印尼雅加達一間醫院的電腦被WannaCry病毒入侵。(美聯社)

上週席捲全球的勒索病毒WannaCry主要的受害者中，Windows 7作業系統電腦約佔7成，但是其他更新的作業系統如Windows 10的受害者也不少，專家目前正在尋找病毒首個受害者，希望可以散播這個病毒的始作俑者。

路透社(Reuters)報導，受害者多半集中在中國和俄羅斯，因此專家正在這些地區試圖找到首個受害者，但目前為止成效不彰。專家警告這個已經感染超過30萬個網路位址的病毒，在修正其弱點後有可能會感染更多用戶、造成更嚴重的後果。

目前英國MWR InfoSecurity的專家Paul Pratley表示，這個WannaCry病毒似乎是被設計成，主要在無人引導的情況下自動攻擊Window 7電腦。美國公司BitSight研究16萬台被該病毒影響的電腦後，發現受害電腦中67%是Window 7電腦，雖然這代作業系統在全球所有微軟電腦用戶中，所占比例不到一半。

使用更早一代Windows XP的電腦，如英國健保系統NHS的電腦，雖無法抵禦這個病毒的攻擊，但也無法散播這個病毒，因為在散播前電腦就會當機。而微軟最新一代的Windows 10作業系統也佔受害用戶的15%，其他代如Windows 8.1,、8、XP和Vista則囊括了剩下的比例。

資訊安全公司Trustwave表示，只要電腦用戶使用的是目前微軟仍有支援的作業系統，並且立即安裝修補程式，就不會被感染。微軟2014年起就停止支援Windows XP系統，因而備受批評，在上周勒索病毒肆虐後，微軟被迫為XP和其他較舊版本提供免費修補程式。

加州資安公司Kryptos Logic的資料顯示，遭受WannaCry病毒感染的電腦中，30%在中國、20%在俄羅斯，而且這周還是持續有新受害者出現。而美國受害者僅佔了7%、英國、法國和德國則各佔2%。

該公司在英國的22歲研究員Marcus Hutchins上週製造出一個「毀滅開關」(Kill switch)，許多專家認為這成功的阻止勒索病毒繼續擴散到全球。

目前WannaCry似乎針對得主要是企業而非個別消費者，通常在感染大型公司一台電腦後，就會悄悄的擴散到連接其內部網路的其他電腦。

(中時電子報)