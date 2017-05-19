賴士葆：中監縱容 以致於扁家視法律如無物

陳水扁19日晚間將參加凱達格蘭基金會主辦的募款餐會，並上台致詞10分鐘。（資料照片，王錦河攝）

前總統陳水扁17日表示在未向台中監獄申請的情況下，今日將出席凱達格蘭基金會造勢餐會，還嗆「不然把我抓回去！」。國民黨立委賴士葆認為，扁家視法律如無物，都因法務部所屬中監的縱容與沒作為，要社會改變這種「法律替政治效命」印象，最好就是政府將陳水扁抓回服監。

保外就醫中的陳水扁17日表明不會申請，還嗆聲不然就抓我回去關，「要關就來關。就已關7年了，再關也3年而已」。儘管兒子陳致中在臉書澄清此事「子虛烏有」。台中監獄昨(18)日下午收到保外就醫的陳水扁申請書，預計今上午10點會有結論。

賴士葆認為「法律之前人人平等」是大家再熟悉不過的一句話，但民進黨執政之後這句話却離我們越來越遠。回顧過去，在阿扁還沒有保外就醫之前，所有綠委、獨派人士、綠媒鋪天蓋地的塑造一個假像，就是阿扁已經命在旦夕，隨時會掛掉，如果不讓他回家安養，出了人命誰要負責。

凡探望過阿扁的綠營人士對媒體都這樣形容他，手抖不穩、講話結巴、無法自行走路、每天漏尿43次、嗆咳、阻塞型睡眠呼吸暫止，不給保外就醫隨時會出人命了，最後馬政府順應民意，法外開恩，阿扁獲得保外就醫與家人同住豪宅，想不到療癒效果如此驚人。

當時社會對他因有前總統身分而百般容忍，讓他以接近特權的身分保外就醫，但這兩年阿扁將全民視為儍瓜，不斷挑戰法律，違反保外醫的相關規定而公開亮相，去年在民生寓所會老友，餐會後在小房間舉行握手會，今年3月18日阿扁出席台南市議員處公開聚會活動，今天5月19日又將出席凱達格蘭基金會感恩募款餐會，並將上台致詞⋯。

大家要問的是，為什麼很多罹患癌症重症的囚犯還是關在監獄？阿扁保外就醫還可以公然趴趴走出席所有政治活動？綠營執政後這個社會已漸漸看不到司法只看到政治，陳水扁的破壞保外就醫的相關規定，都因法務部所屬中監的縱容與沒作為，以致於扁家視法律如無物，賴士葆認為要社會改變這種「法律替政治效命」印象，最好就是政府將陳水扁抓回服監，因為他已不符保外就醫的條件了。

(中時電子報)