告別保守時代？悼念光州事件 文在寅高唱禁歌

南韓總統文在寅昨日出席5•18民主化抗爭運動37週年紀念儀式。(美聯社)

南韓總統文在寅昨日出席在光州國立5•18民主墓地舉行的民主化抗爭運動37週年紀念儀式，包括政界主要人士在內共計1萬多人參加，是史上規模最大的一次紀念活動。當天文在寅和所有與會人員一起唱了曾被視為禁歌的《為君的進行曲》，緬懷為韓國民主運動犧牲的人，此舉也被視為韓國保守黨10年執政終結的象徵。

據韓聯社報導，今年活動主題為「繼承5•18精神，正義取勝的大韓民國」，是文在寅就任總統後參加的首個官方紀念活動。文在寅致詞時表示將履行競選時的承諾，將5•18精神寫入憲法前文，開啟真正的民主共和國時代，並表示5•18民主化抗爭運動將成為一段令人驕傲的歷史，被全國民所銘記與學習。

文在寅說5•18是韓國現代史上的一場悲劇，見證了不正當的國家權力對國民生命與人權的踐踏，「雖然我本人也曾在5•18時期被捕，但讓我感到無比憤怒與愧疚的是沒讓更多人瞭解光州事件的真相，沒有與那些犧牲者們分擔痛苦，如今韓國社會仍存在試圖歪曲與貶低5•18民主化抗爭運動的勢力，這是歪曲歷史、否定民主主義的行為，決不能被容許。政府將致力於查明5•18民主化抗爭運動的真相並追責到底」。

此外，文在寅當天和所有與會人員高唱曾被指涉嫌歌頌金日成的「為君的進行曲」，不過文在寅則表示這首歌意義非凡，「他凝聚著5月的鮮血與靈魂，代表著5•18民主化抗爭運動的精神，我們今天其唱這首歌，意味著一度受挫的光州精神再度浴火重生」。文在寅唱完這首歌後，便從自己的座位站起來，並與遺屬擁抱。

據報導指出，1997年韓國政府正式將「5•18民主化抗爭運動」列為政府紀念日，《為君的進行曲》也成為光州民主化運動紀念活動的主題曲。2008年，當時的韓國總統李明博參加光州紀念活動時，與眾人齊唱，但此舉引發韓國保守派勢力的不滿，李明博執政第二年開始，便將此首歌正是從悼念活動中刪掉，並以餐前合唱表演方式舉行。直到2001到去年，這首歌才被重新安排到正是悼念活動中，但改由合唱團演唱而非眾人齊唱。

當天參加活動的民眾唱完《為君的進行曲》後激動的留下眼淚。忠清南道知事安熙正說「這才是不分保守與進步的正常國家應有之舉」，當天參加活動的遺屬也表示「這才是像樣的國家，我們選對了總統，今天是37年來最高興，也是最暖心的一天」。

(中時電子報)