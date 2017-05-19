NBA》好萌！林書豪曬與姪子互動影片
已跟籃網隊友回到布魯克林區籃網訓練館練球的林書豪，19日在IG貼出自己跟姪子親密互動影片，更寫，「我的姪子是世界上最可愛的嬰兒！＃除了他很愛啃我的手」看到他的侄子全程緊咬豪哥手臂的模樣，真是萌翻了！
自從林書豪大哥林書雅的兒子出生，早就成為林書豪、林書緯兩兄弟心中的最愛，兩人都在個人社群媒體上，狂曬自己跟姪子互動的照片或影片，光在豪哥的IG，今年就已出現了4次之多，可見他有多麼疼愛這位林家新成員。
林書豪19日也在推特貼出聖經使徒行傳20：35內容，「施比受更為有福！」更轉推籃網隊友丁維迪在籃網訓練館準備努力練球的影片，事實上豪哥確實相當認真，本季都還沒打完，就跟隊友回歸訓練行列，充分展現他的企圖心。
(中時電子報)
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