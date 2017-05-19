24歲男疑在公園舉槍自盡死亡

戶籍在屏東萬巒的24歲林姓男子，今早被發現陳屍在大坪頂公園，警方初步研判疑似舉槍自盡。從左邊太陽穴一槍貫穿右側斃命，警方到場發現死者胯下有一支槍，身上沒遺書及其他外傷，現場也無打鬥痕跡，只遺留包包及停放機車，目前警方已通知家屬前來釐清案情，並報請檢察官相驗。

(中時)