中和摩鐵傳槍響 警攻堅破門逮2嫌

警方查獲改裝手槍1把、子彈1發及毒品咖啡包等證物。（葉書宏翻攝）

新北市中和區新生街某汽車旅館今（19日）凌晨2時許驚傳槍響，警方荷槍實彈前往查緝，24歲陳姓男子、26歲何姓男子在房內不願配合、拒絕開門，警方強制破門當場在房內查獲改裝手槍1把、子彈1發及毒品咖啡包等證物，警方將2嫌帶回派出所，目前還在偵訊中。

警方指出，由於報案人聲稱有聽到槍響，警方不敢大意，當時荷槍實彈、攜帶防彈盾牌攻堅，順利破門逮捕2嫌後，在房內並沒有發現彈孔，至於槍枝、毒品來源，進一步釐清中。

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(中時)