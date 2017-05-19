六福、劍湖山搶食端午節長假商機
搶攻端午節4天長假的旅遊商機，國內主題樂園爭相祭出優惠案搶客！其中，六福（2705）集團旗下的六福村主題樂園，以及劍湖山（5701）休閒集團旗下的劍湖山世界，不約而同大玩數字遊戲，祭出有「5」最優惠案！
其中，劍湖山世界「水樂園」不僅搶在5月26日開園，5月27日至30日端午節4天連假，還打出身份證號碼只要對中數字「5」者，可享入門票199元優惠；六福村主題遊樂園自5月27日至30日，端午連假園區推出「樂園瘋端『5』」，凡生日數字中有「5」者，入園只要399元。
劍湖山表示，「水樂園」端午4天長假，邀請遊客體驗全台最長的600秒「鑽石巨浪」；還有中南部最大場「COSPLAY趴」盛大開場，預期將有逾千名COSER齊聚一堂，劍湖山還將重金邀請日本聲優偶像登台演出；另外，還有全台樂園首辦電競日、風靡電競圈的AHQ戰隊粉絲見面會等活動吸客。
(工商)
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