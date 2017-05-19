李方酒店管理集團 邀偏鄉孩童體驗入住流程

頭等艙飯店台中綠園道館邀請南投信義東埔國小附設幼兒園23位孩童到飯店體驗，辦理入住流程、住宿禮儀等活動。（圖／曾麗芳）

頭等艙飯店台中綠園道館邀請南投信義東埔國小附設幼兒園23位孩童到飯店體驗，辦理入住流程、住宿禮儀等活動。（圖／曾麗芳）

李方酒店管理集團旗下頭等艙飯店台中綠園道館，昨日邀請南投信義東埔國小附設幼兒園23位孩童到飯店體驗，辦理入住流程、住宿禮儀等活動，小朋友個個興奮又開心。飯店營運總監陳又綺表示，李方集團希望透過關心偏鄉孩童，讓他們擁有不一樣的體驗教育，當然歡迎未來加入飯店業。

李方酒店管理集團旗下包含「皇家季節酒店」、「頭等艙飯店」、「太空艙旅舍」、「高雄中央公園英迪格酒店」等4個品牌、9家分館；第5個國際級酒店品牌「李方艾美酒店」，預計明年第2季營運。

陳又綺表示，此次會邀請東埔國小附設幼稚園的孩童前來，是希望給孩子城市中的服務教育。陪同小朋友前來體驗的老師們表示，這對偏鄉孩童來說是難得機會，感謝頭等艙飯店願意安排此次導覽，未來也希望能常合作，有更多給孩子的實質機會教育。

頭等艙飯店表示，東埔附幼位於台灣玉山山腳下的布農族部落，村民大多以務農為主，生活樸實單純，而偏鄉地區的孩童，各項資源條件較匱乏，學習資源無法獲得滿足，此次頭等艙飯店台中綠園道館為孩童提供參訪行程，為孩童增加生活上的體驗，期盼透過參訪行程向孩童說明辦理入住流程，並且介紹飯店的機艙設計、房內設施導覽與住宿禮儀，藉此帶給孩童完整的住宿微經驗。

(工商)