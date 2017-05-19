曾亡命飛車救回豬哥亮 進靈堂得先經「他」同意
豬哥亮病逝至今已經第五天，除了有大批親友陸續至靈堂前悼念，周遭也不乏宮廟組織、粉絲以及圍觀民眾，但或許是擔憂債主上門鬧場，現場也安插許多暗樁巡場，要進靈堂悼念豬哥亮並非易事，因為得先過豬哥亮大兒子謝順福這關卡。
根據《自由時報》報導，大兒子謝順福今年53歲，長年跟在豬哥亮旁邊處理家中大小事，就連豬哥亮身後事也由他全權處理，據悉29年前豬哥亮紅到各大歌廳都搶著要，高名氣也被黑道就此盯上，便在藍寶石大歌廳後方遭槍擊，當下中彈傷及肺部情況危急，謝順福便載著豬哥亮亡命飛車直奔醫院，途中雖不慎撞入民宅，但也因此把豬哥亮才鬼門關救回來，說是豬哥亮生前的「貼身保鑣」一點也不為過。
豬哥亮病逝後，雖然許多人想進靈堂弔唁這位秀場天王，不過多數不得其門而入，因為得先經過謝順福允許才能開啟這道防線，就像當時台大醫院病房一樣戒備森嚴，閒雜人等難以靠近。
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮
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