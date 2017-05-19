胡歌沒上她節目 小S心寒：不會再煩你

小S至今還沒能訪到胡歌。（圖／取自微博）

小S主持的《姐姐好餓》第二季近來開播，不少粉絲開心搞笑天后再度回歸，包含姊姊大S也和姊夫汪小菲一同上節目，就連謝霆鋒都不敵她拷問王菲。不過至今仍沒訪問過胡歌，也讓小S相當心冷，日前她受訪時就搞笑稱「我不會再煩你了」，喊話胡歌。

小S先前因看《瑯琊榜》對胡歌深深著迷，儘管他曾在網上對小S示好，可胡歌在出國深造前還是沒能上小S節目，如今《姐姐好餓》第二季開播，她日前受訪時笑稱「胡歌這人太難請，我已經心灰意冷，他不是說他要放逐自己一陣子嗎？我覺得你就好好放逐自己，我不會再煩你！」

儘管嘴巴這麼說，但小S也說「等到有一天你領悟到《姐姐好餓》這個節目多麼有深度，我再來鄭重地邀請你！」可不少網友卻紛紛喊話要胡歌千萬別去，就是希望小S飲恨一輩子，笑壞不少人。

(中時電子報)