MLB》抓狂 遊騎兵豪取9連勝
遊騎兵今在主場迎戰費城人，原先0比2落後，在5局下靠一壘手魯亞(Ryan Rua)3分炮超前，單局灌進5分，6局再追加3分，終場8比4獲勝。馬丁裴瑞茲(Martin Perez)先發7局，只被敲5支安打，失2分，送出8次三振，沒有保送，摘下第2勝(5敗)，自責分率3.71。
遊騎兵獲勝後，已寫下9連勝。遊騎兵本季在主場作戰，超級威風，取得16勝8敗；反觀客場只有6勝12敗。遊騎兵目前22勝20敗，暫居美國聯盟西區第二，落後分區龍頭太空人7.5場勝差。
遊騎兵去年以95勝衛冕分區王座，但季後賽遭藍鳥3戰橫掃，今年目標仍是分區3連霸。
(中時電子報)
關鍵字：遊騎兵
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