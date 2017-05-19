NBA》不怕騎士！小刺客：又不是演怪物奇兵
眼見東區冠軍賽首役遭騎士狂電，塞爾提克「小刺客」艾塞亞湯瑪斯19日表示，「我們不會畏懼騎士，他們又不是『怪物隊(Monstars)』，也不是在演電影『怪物奇兵』！」這段語帶雙關的回嗆，簡直是在自打嘴巴，也引發不少熱議。
因為事實上，艾塞亞湯瑪斯應該清楚，騎士「小皇帝」詹姆斯正是「怪物奇兵2」的男主角，或許他在諷刺詹姆斯領軍的騎士，今年季後賽9戰全勝的強勢模樣，就跟電影中怪物隊一樣無人能擋，難道這不是真實發生的狀況嗎？
詹姆斯首役就拿38分、9籃板及7助攻，投24中14的高命中率，證明塞爾提克拿他毫無對策，這也是塞爾提克在20日登場的東區冠軍賽第2戰，必須盡快改善的防守重點之一，畢竟如今的詹皇，不是光用1對1守得下來的人。
或許艾塞亞湯瑪斯的嗆聲，是在順便要求自己能否去演「怪物奇兵2」，畢竟當初喬丹主演的「怪物奇兵」，也有找當時聯盟最矮的波格斯客串一角，艾塞亞湯瑪斯也許相當合適演出續集當中的角色，這也算理所當然。
不過艾塞亞湯瑪斯當前最需擔心的，還是自己首役手感欠佳的現實，他在第1戰投19中7、罰3中1，明顯受制騎士的刻意包夾防守之中，他能否突圍而出，適時找回「第四節先生」的應有身手，將直接衝擊第2戰的結果。
(中時電子報)
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