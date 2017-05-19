美偵察機監測北韓核試 陸蘇-30東海攔截

兩架中國蘇-30戰機周三在東海國際空域攔截美國軍機，而美方認為，這是「不專業」的舉動。

據路透與美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，兩名美方軍官周四稱，負責偵測大氣中放射性物質的WC-135「不死鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機周三在東海上空執行例行任務時，遭兩架中國蘇-30戰機攔截。

兩名官員不願表明，是否認為這次對峙已達不安全的地步，但他們說，機上人員指出，美方按照國際法執行任務，而中國軍機加以攔截是「不專業的」。他們並透露，已循「適當的外交管道」，告知中國這件事。

由於北韓態度強硬，堅持核試，朝鮮半島緊張情勢升高，美日正加強警戒，而美方也積極著手蒐集平壤核試的證據。據日本經濟新聞網4月12日報導，美軍除了出動航母戰鬥群外，還在沖繩美軍基地部署了核偵察機，以監測北韓核試的動靜。

據日本自衛隊高層透露，美國空軍進入4月後，便將能監測大氣中放射性物質的WC-135「不死鳳凰」核偵察機派至沖繩縣的嘉手納基地，一旦北韓進行核試，便能迅速收集情報。

WC-135是由波音C-135空中加油機改造而來，機上有大氣樣本蒐集裝置，具備能即時偵測，並確認輻射物質，以判斷是否真有核試的特殊功能。

(中時電子報)