休旅車國道翻車 駕駛卻消失

一輛休旅車在今天凌晨發生翻車意外，但消防局派員趕赴現場時，卻未見駕駛身影。（李忠一翻攝照片）

國道5號南下54公里處、接近蘇澳交流道，在今天（19日）凌晨2時發生休旅車翻覆意外，宜蘭縣消防局派遣救護車、器材車前往現場救援，雖然發現翻覆的休旅車，但車內卻空無一人，國道警察接手調查後，休旅車車籍是在南澳，將由蘇澳分局協助通知車主到案說明。

(中時)