赴菲旅行請注意！ 杜特蒂頒布嚴格公共禁菸令
據菲律賓星報（The Philippine Star）報導，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨日簽署最新行政命令26號，未來菲律賓全境將進入嚴格的公共禁菸期。該命令內容包含，禁止行人和行駛中車輛駕駛於公眾場所任意吸菸，並將嚴格限制18歲以下民眾購買、使用或取得菸草類產品。過去曾是老菸槍的杜特蒂更要求，有關菸草產品的廣告、影像和商店未來不得出現在各級學校方圓100公尺以內，並將監督各地設置專用吸菸區，在打擊毒品之際，也同時大刀改革菲國嚴重的菸害問題。
世界衛生組織（WHO）於2015年的調查報告中顯示，菲律賓全國菸槍比例高達四分之一，其中更有11%的吸菸者是未成年人。故在本次行政命令中，特別點出學校、遊樂場、公園等未成年族群聚集之地，一旦被發現有販售菸草或張貼廣告的行為，都將面臨嚴格的懲罰；除此之外，包含加油站、醫療場所、電梯、樓梯間和餐廳廚房區域，都是命令的限制的範圍。
曾是老菸槍之一的杜特蒂，過去靠自己的努力，成功戒掉菸癮和酒癮多年。其實在擔任總統之前，早在2002年納卯市（Davao City）市長期間，他就曾頒布禁菸令、促進民眾的健康。行政命令正式簽署後，菲國政府更以杜特蒂禁菸多年為樣板，鼓勵也呼籲民眾一起協助，讓公共禁菸令能真正落實，還給大家一個無菸的環境。故未來有意前往菲律賓旅遊的讀者，勢必也將注意此禁令，以免一不小心觸犯罰則而得不償失。
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(中時電子報)
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