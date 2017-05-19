「罷昌列車」出發！ 3000連署遞中選會

「安定力量」日前舉辦罷免立委黃國昌的公開活動。(圖/本報系資料)

孫繼正駕駛「罷昌列車」開往中選會。(影音來源/youtube帳號:中時電子報)

罷免「時代力量」立委黃國昌的行動至今有所斬獲，準備在今天(19日）將達門檻的3000份連署書提交中選會。

「安定力量」聯盟主席主席孫繼正表示，第一階段的連署門檻已經達標，接下來要在60天內達到25000份連署標準，為保守起見，現將目標訂在35000份連署書。

孫繼正說，明天（20日）是國民黨主席選舉，準備在投票所附近設立連署攤位，希望認同的民眾響應！

(中時電子報)