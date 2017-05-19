黑心食品何其多 醫師：易引發腸胃毛病

黑心食品何其多，最近陸續傳出有食品業者更改保存期限繼續賣，現在又爆出老牌零食蝦味先使用過期原料；有網友指出，台灣現在罹患大腸癌的人數不斷攀升，是否與黑心食品有關？腸胃科醫師認為「兩者不能扯在一起」，不過，吃了過期食品可能會引發腸胃道的毛病。

高雄市立大同醫院健康管理中心主治醫師楊鎮誠說，過期食品腐敗壞了不能吃，但在保存期限的食品，如果保存方式不適當，如必須冷藏或冷凍卻未適當保存，也可能壞掉，吃下肚都對身體不好。

楊鎮誠說，吃過期食品或腐敗食物，對消化系統影響最大，輕者造成腹瀉拉肚子，重者食物中毒，嚴重者可能脫水導致休克。

高市衛局食品衛生科長陳建榮說，蝦味先是休閒食品，一般人不會每天吃，過期原料吃下肚不像農藥或重金屬直接危害身體，但吃了過期原料會出現拉肚子等胃腸不適的情形。

至於吃過期黑心食品是否與大腸癌有關？楊鎮誠說，大腸癌形成原因很多，必須長期研究才能知道兩者是否有關？無法論定。

楊鎮誠建議多吃蔬果，營養均衡，多運動，定期作糞便潛血檢查，都是預防大腸癌的方法。

(中時)