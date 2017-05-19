糊塗婦人忘愛車位置以為遭竊 警方急速找回

警方火速協助婦人找回愛車。（柯宗緯翻攝）

三民二分局鼎金派出所，日前接獲110通報於三民區民族一路619號車子遭竊，婦人著急的到所報案說機車被偷了，請求警方協助，備勤員警鄭宇舜看該婦人神情緊張，說話急促一直反覆說詞，警員鄭宇舜先請婦人坐下來慢慢說明，該婦人述說所有之重機車停放在三民區民族一路某號已很久也沒在使用了，每天經過都會查看一下車子還在不在。

當天早上8時30分許於經過該停車處即發現車不見了。黃姓婦女著急的先打電話報警，請求警方協助。備勤警員鄭宇舜先利用警政系統查詢該車有無被拖，查詢該車沒有被拖吊，也沒有報銷紀錄後。

備勤警員即帶著黃姓婦女前往停車處附近查看有無該車及監視器，在停車處附近做地毯式搜索，結果不到數分鐘就在民族一路某號尋獲該重機車，黃姓婦女看到愛車終於放下心中的大石頭，黃姓婦女非常感謝警方協助尋回愛車，也非常肯定警方協尋的專業能力。

鼎金所警方表示若民眾發現自己愛車不見了，第一先要冷靜想一想，會不會是自己記錯停放位置，第二打電話至拖吊場查詢有無被拖吊，第三可撥打110請求警方協助，警方會以最專業的態度來協助您。

(中時)