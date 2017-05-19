前妻反通姦除罪化 童仲彥臉書千字文髒話飆罵

台北市議員童仲彥（左）與前妻李秀環曾經甜蜜，如今離了婚依舊恩怨未解。（周刊王提供）

司改國是會議18日通過通姦除罪化，決議廢除刑法239條通姦罪。台北市議員童仲彥前妻李秀環表示不認同，認為若通姦除罪化，那結婚還有什麼意義？童仲彥聞訊大怒，在臉書以千字文狂罵前妻，指她扭曲司改，「挺狼師打臉自己的老王」，稱自己忍無可忍，現在要掀開前妻自吹自擂的道德假外衣。

童仲彥與李秀環因外遇、家暴等問題鬧上媒體，上個月簽字離婚。昨李秀環評論通姦除罪化，質疑配偶今天可以跟小三、明天再跟小四在一起，那就不需要任何的婚姻承諾了，這是不是一種去除婚姻的保障呢？

童仲彥凌晨在臉書貼出一篇近千字長文痛罵前妻，連髒話都飆出口，劈頭就說「妳挺狼師 打臉妳的老王嗎？扭曲司改意旨請閉嘴！」

還說前妻先被抓到有「老王」（65歲小王），有什麼資格說三道四；更說前妻是慣犯，「離了幾次婚？為什麼？妳跟第一任為何離婚？沒有跟人一直怎樣⋯所以⋯接著 妳跟第二任怎麼破產的？誰幫妳還的？讓妳重新做人的？」。

童仲彥說最該感謝通姦除罪化的就是前妻，都答應不告老王了，前妻還不閉嘴、誤導社會視聽，他已忍無可忍，將不再袒護前妻，要掀開她自吹自擂的道德假外衣。

(中時電子報)