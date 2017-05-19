越男為愛滯台10餘年 警溫情喊話終招認

越南籍男子為愛非法滯留高雄遭警方查獲。（柯宗緯翻攝）

越南籍阮姓男子來台認識一名失婚女子，兩人陷入愛河，阮男為愛非法滯留台灣10餘年，日前被警方臨檢查獲，他原本自稱是越南華僑，但說詞漏洞百出，警方攻破其心防，向他溫情喊話，終於讓他招認。

三民二警察分局，上週針對轄內治安疑慮場所執行擴大臨檢掃蕩勤務，於轄內九如一路某KTV一樓包廂，發現有對外籍男女在內把酒歡唱、神色自若，當警方盤查時，其中阮姓女子合法居留。

另名外籍男子則自稱「李文東」，以標準的中文口音說明自己是越南華僑，已來臺數年，護照及身分證放在臺北父親家，卻因家庭因素無法跟爸取得聯繫，從頭到尾講得頭頭是道，卻不知臺灣波麗士可沒這麼容易被唬嚨。

由於華僑身分是需依法申請「華僑身分證明書」或辦理護照加簽僑居身分，但該男子對此流程似乎渾然不知，加上華僑來臺需向移民署申請停居留，自然是不可能出現該男子所稱「在臺灣住了數年卻從未提出申請」的情形。

該男子見謊言被警方識破，即改採緘默拖延戰術，警方當機立斷將他帶往移民署按指紋比對身分，卻查無結果，警方推測應是來臺時間較早，入境時機場尚未建置指紋特徵系統。

正當警方苦無對策之際，察覺阮女始終與該男形影不離，耐心詢問下得知阮女嫁來臺灣後與前夫生下2名小孩，因遭受家暴離婚後與該男交往，小孩也已把他視為父親，警方聽聞靈機一動，改走溫情路線，告訴該男若真心為小孩著想，就應早日結束非法滯留的日子，早日回越南等待管制期結束，才有機會再循合法途徑來臺與阮女及小孩相聚。

男子此刻陷入深思，片刻後終開口請阮女拿來護照，坦承民國93年即持觀光簽證來臺，結識當時已離婚且獨立撫養小孩的阮女，因為放不下阮女及小孩而選擇非法滯留，在警方的溫情喊話下，終於走回正途，警方將阮男移送移民署專勤隊前，阮女也答應會與小孩一同等候阮男歸來的那天，場面相當感人。

三民二警察分局分局長朱宗泰表示，執行勤務在盤查外籍人士時，偶爾會遭遇對方以語言不通、未帶證件等理由企圖蒙混過關，加上相關資料缺乏，系統查證較為困難，然而警方執法毋枉毋縱，絕不因此而退縮，違法份子切勿心存一絲僥倖。

(中時)