邵雨薇小蠻性感入浴 吳慷仁亂入遭呼巴掌

邵雨薇第一次演出洗澡戲。（劇組提供）

小蠻覺得女生鎖骨最性感。（劇組提供）

小蠻拍洗澡戲一抬腿就快滅頂。（劇組提供）

邵雨薇洗澡出來找不到衣服被吳慷仁看光光。（劇組提供）

三立、東森戲劇《極品絕配》上周創下2.24的收視新高，本周播出邵雨薇所飾演的衛芬青將搬進霍廷恩（吳慷仁飾）的豪宅住，而在霍母的安排下，如曦（小蠻飾）也會住進，吳慷仁被笑是艷福不淺，將形成兩女對峙的局面，邵雨薇笑說：「有錢人家果然不要一樣，床好大。」而吳慷仁立刻插嘴說：「對呀，可以做很多『床上運動』。」一說完才發現是雙關語，立刻解釋：「是在床上『格鬥』搞笑好嗎！」

邵雨薇與小蠻各自的沐浴戲將在今晚登場，兩女PK性感， 邵雨薇笑說自己是「青爺」不走性感路線，扮可愛就好，小蠻覺得女生露鎖骨，再優雅的洗澡，性感指數就很高。一個多小時的拍攝，劇組貼心準備了香香的沐浴球，但兩位女生都抱怨因泡太久皮膚都泡白又起皺紋，不約而同笑說是職業傷害。

由於浴池大又深，邵雨薇拍攝時背部騰空，拍到最後全身痠痛腳趾都快抽筋，而小蠻則是一抬腳就快要滅頂，且熱水一直放，她笑說拍完也快熱暈倒了。邵雨薇為了這場洗澡戲就耗了兩小時，但她卻蠻想接拍這類廣告，讓大家看到不一樣的她。

除了洗澡之外，邵雨薇拍這場戲出來卻找不到衣物，結果卻被衝進浴室的吳慷仁看光光，兩人誇張搞笑的演出，吳慷仁硬是被穿肉胎衣演出的邵雨薇為呼了好幾巴掌，邵雨薇笑說：「我打可都是打真的，因為我相信吳慷仁也會要求真實感及順暢，結果「笑」果非常好。」

(時報周刊)