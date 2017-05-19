蔡正元批張小月沒地理常識是白痴加三級
近日來斐濟撤我代表處、中越簽署聯合聲明反台獨，以及WHA參會受阻。面對外交困境，陸委會主委張小月強調絕不接受一中原則「台灣不是中國大陸的一部分，中華民國是主權獨立的國家」。對此國民黨政策會執行長蔡正元認為蔡英文用很多官員都是搞笑一族，台灣是個「島嶼」怎麼會是「大陸」的一部份張小月太沒有地理常識了，真是白痴加三級。
張小月昨天出席行政院大陸委員會例行記者會時表示，陸方自1949年起便不斷對台灣採取「奪邦交國」、「干擾國際參與」等做法，否認中華民國存在。中國大陸如果要改善兩岸關係，得到台灣民眾好感，就要面對中華民國存在的現實，讓台灣的聲音能被聽見。張強調絕對不會接受一中原則，台灣不是中國大陸的一部分，中華民國是主權獨立國家。
蔡正元認為蔡英文用很多官員都是搞笑一族，張小月說「台灣不是中國大陸的一部份」，真是白痴加三級，台灣是個「島嶼」，怎麼會是「大陸」的一部份，張小月太沒有地理常識了。
接著批，張小月不敢說「台灣不是中國的一部份」，只好拐彎抹角說「絕不接受ㄧ中原則」太辛苦了吧？蔡英文和張小月乾脆亮招昭告全世界宣布「台灣獨立」，何必拿香跟拜馬英九，玩這種「不統不獨」的遊戲？
(中時電子報)
文章來源：蔡正元 臉書
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