陸官媒諷前瞻：台灣蚊子有福了
總預算達8800億元的「前瞻基礎建設特別條例」草案日前在立院通過初審，不過該計畫中的許多建設究竟有無必要性，引來許多質疑；有中國大陸官方媒體就諷刺，台灣政府將投入4000多億元在軌道交通建設上，此舉將讓「台灣蚊子有福了！」
面積3萬6000多平方公里、人口2300萬的台灣，目前共有18座機場，專科、學院、大學這些等級的學校則有158所，密度超高，這也讓部分機場成了人煙超稀少的「蚊子機場」，過多的高等教育學校也被搞得不知該如何退場。
《人民日報》海外版今（19）日指出，就算有上述這些前車之鑑，蔡政府仍在未經專業評估的情形下，倉促通過「前瞻」草案，真正的原因在於2018年下半年台灣將舉行縣市長選舉，而灑大錢做建設，向來都是能幫選情助攻的好工具。
「工程建設是有形的『政績』，而發包工程即使看起來很乾淨，也可與特定企業建立良好關係，獲得政治獻金。」該文認為，在此結構性因素之下，台灣蚊子有福了，因為可想而知，某些地方的輕軌就算蓋好，乘客勢必也會很少，有如「蚊子輕軌」。
(中時電子報)
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