MLB》神！上原浩治全好球 滿壘飆2K

上原浩治(右)力阻紅人無人出局滿壘攻勢，賽後和捕手康崔拉斯(左)擊掌慶祝。(美聯社)

小熊隊老將上原浩治，今在9局上無人出局滿壘登板，面為紅人3位打者，他豪氣連續投出10個好球，沒有壞球，只被首打者敲出高飛犧牲打，後面用6球連飆2K。終場小熊以9比5擊敗紅人，上原浩治收下本季首次救援成功。

上原浩治今天共用10球，全部都是好球，包括3顆指叉球，以及7顆四縫線速球，最快球速87.2哩(約140公里)。上原浩治本季後援15.2局，被敲12安，送出18三振，只有3保送，控球精準。

42歲的上原浩治，今年戰績1勝2敗1救援，自責分率3.45，被打擊率2成07，被上壘率(WHIP)僅0.96。

(中時電子報)