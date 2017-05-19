祖克伯將獲哈佛榮譽學位 臉書重溫入學影片

臉書CEO祖克伯。(美聯社)

美國名校哈佛大學最著名的退學生之一、臉書CEO馬克‧祖克伯(Mark Zuckerberg)今在個人臉書上分享一部2002年他剛接到哈佛入學許可的影片，他重溫這段往事是因為他將獲得哈佛榮譽學位，並將在下周四在哈佛畢業典禮上致詞。

根據美國電視節目《今日》(Today)，祖克伯在臉書上分享這段影片，並寫道：「我爸在我獲得哈佛入學許可時，拍了這段影片」，「下周我要回去參加畢業典禮，拿我的學位。」影片中祖克伯穿著他個人經典造型─灰色的T恤，底下穿著一件格子睡褲，正坐在床上用電腦，他打開哈佛的寄來的電子郵件看自己有沒有獲得入學許可，一度要求爸爸先別拍了。

但最後他裝作平淡的冒出一句：「對，我進哈佛了」，影片可聽到他爸爸相當興奮，然後和祖克伯擊掌慶祝。影片中還可看到他們家的狗躺在祖克伯腳邊，祖克伯似乎接著用通訊軟體告知朋友這項好消息。

祖克伯雖然獲得哈佛大學的入學許可，但大二時他就退學、專心發展臉書。哈佛大學有許多著名的退學生，例如比爾‧蓋茲(Bill Gates)、麥特‧戴蒙(Matt Damon)等。

(中時電子報)