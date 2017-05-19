「最胸女模」踩場坎城 雙手遮裸奶炫珠寶

最胸女模Emily Ratajkowski尺度向來都很大！（圖／達志影像）

坎城影展紅毯，每年總是吸引大批女星爭奇鬥艷，而曾演過《控制》的女星Emily Ratajkowski也是今年來賓之一，她今年一個高衩露背又露腿的禮服的確很有看頭，不過最吸睛的，還是她在Instagram上曬出的上身全裸性感照！

Emily Ratajkowski今年在坎城的禮服並不是特別突出，但頸上的項鍊卻很吸睛，儘管她在紅毯上露背又露腿，可IG上，她可是曬出一張上身全裸的性感照，只靠雙手遮住傲人上圍，為的就是展現她那鉅額珠寶！不過曾被封「最胸女模」的她，恐怕粉絲看得都是那讓人噴鼻血的辣胸。

(中時電子報)