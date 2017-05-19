新戀情曝光？納豆赴沖繩甜曬「男友視角」照片
藝人納豆在主持及電影都繳出漂亮成績單，入圍過《金鐘獎綜藝節目主持人獎》、《金馬獎最佳男配角》，副業燒烤店也是經營的有聲有色，無奈和前女友林千又分手後，感情就繳了白卷，但昨日臉書曬出「男友視角」的照片，引發網友熱議，是否感情有了新歸宿?
納豆在臉書發文，分享一張「男友視角」的照片，照片中只見他牽著女方右手，女方也回頭對他燦笑，互動就像是熱戀中的男女，而女方身分就是凱渥旗下藝人吳采臻，也讓外界推測是否準備公開戀情?不過接著PO出另張照片，只見納豆手上牽著的確是女友「腳掌」，並開玩笑寫道「女友是腳」，搞笑意味十足，對此網友也紛紛留言「很浪漫的照片搞的那麼好笑」、「姐姐帶弟弟出去散步嗎」。
至於兩人是否擦出愛火?據悉兩人當時在錄製《綜藝玩很大》，而且在沖繩出外景，並非真的在交往，此外更被發現合照時摟了王宣、吳采臻的腰，立刻引發網友直呼「放開那女孩」，這也讓他喊冤「被死Kid設計了啦」，不過任憑怎麼解釋，依舊無法說服網友相信。
(中時電子報)
關鍵字：納豆
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。