新戀情曝光？納豆赴沖繩甜曬「男友視角」照片

納豆曬出「男友視角」照，一度讓人以為要公布新戀情。(圖/納豆臉書)

藝人納豆在主持及電影都繳出漂亮成績單，入圍過《金鐘獎綜藝節目主持人獎》、《金馬獎最佳男配角》，副業燒烤店也是經營的有聲有色，無奈和前女友林千又分手後，感情就繳了白卷，但昨日臉書曬出「男友視角」的照片，引發網友熱議，是否感情有了新歸宿?

納豆秀出與王宣、吳采臻合照，被網友虧「福利很好」。(圖/納豆臉書)

納豆在臉書發文，分享一張「男友視角」的照片，照片中只見他牽著女方右手，女方也回頭對他燦笑，互動就像是熱戀中的男女，而女方身分就是凱渥旗下藝人吳采臻，也讓外界推測是否準備公開戀情?不過接著PO出另張照片，只見納豆手上牽著的確是女友「腳掌」，並開玩笑寫道「女友是腳」，搞笑意味十足，對此網友也紛紛留言「很浪漫的照片搞的那麼好笑」、「姐姐帶弟弟出去散步嗎」。

至於兩人是否擦出愛火?據悉兩人當時在錄製《綜藝玩很大》，而且在沖繩出外景，並非真的在交往，此外更被發現合照時摟了王宣、吳采臻的腰，立刻引發網友直呼「放開那女孩」，這也讓他喊冤「被死Kid設計了啦」，不過任憑怎麼解釋，依舊無法說服網友相信。

(中時電子報)