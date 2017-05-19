扁申請參加募款餐會 中監：可參加但不進入會場
保外就醫中的前總統陳水扁，今天晚間準備出席在台北市舉辦的凱達格蘭基金會募款餐會，昨天向台中監獄以傳真提出申請。中監審查審後今天表示，可參加募款餐會但不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪。
凱達格基金會今天晚間將在典華飯店舉辦募款餐會，席開190桌，陳水扁的兒子陳致中指稱陳水扁確定會出席。但台中監獄方面遲至昨天才接到傳真申請書，台中監獄副典獄長林順斌表示，收到申請書立即進行審核流程，並報矯正署。
台中監獄審查後今天指出，基金會所舉辦募款餐會屬政治性相關活動，陳水扁若前往參加則顯然與保外期間不得從事政治及選舉造勢活動等應遵守事項相悖。
台中監獄表示，但經高雄長庚醫院醫療小組評估，此活動有助於病情改善，為尊重醫療小組的醫療安排，同意陳水扁在活動鄰近適當的處所與朋友見面，可參加募款餐會但不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪為前提，遵守104年1月5日所簽具保證書應行注意事項及保外醫治受刑人管理規則。
(中時)
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