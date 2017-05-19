桃園移工溺斃案 涉嫌人登機前遭警方逮獲

斐姓移工與2名同鄉，涉嫌丟石塊，害得另名斐姓移工溺斃。（楊明峰攝）

案發水池。（楊明峰攝）

桃園市平鎮區三興路一處移工宿舍14日發生死亡案，斐姓移工與另名斐與2名楊姓等3名越南籍移工發生肢體衝突後，跳入一旁池中躲避，竟被3名移工丟擲石塊，逼得不敢上岸，最後溺死池中，屍體直到17日上午才被發現。警方經抽絲剝繭後，在登機前攔截差點逃逸返回母國的楊姓移工，進而找到另2名同夥下落，雖然3名移工供稱，斐姓跳入池中後不見後就離去，但檢警認為3人涉有重嫌，訊後依殺人罪嫌移送偵辦。

警方調查，23歲斐姓死者，與20歲斐姓、26歲楊姓及36歲楊姓都是越南籍移工，共同在平鎮區三興路旁的一處鐵皮屋租屋。14日深夜，斐姓死者酒後打了另1名斐姓移工耳光後，引起另2名楊姓移工不悅，上前與死者爭吵，後來形成互毆，斐姓死者寡不敵眾逃出門外，隨即跳入一旁水深約3米的水池內躲藏。

警方推測，3名移工追出屋外後，發現斐姓死者在水池內載浮載沉，因此拿起池邊石塊丟擲死者，不讓死者上岸，最後斐姓溺死在水池中，3名移工見狀後逃逸，其中斐姓及楊姓移工逃往新北市中和區躲藏，另名楊姓移工則買機票，打算17日中午機票返回越南。

5月17日上午8時許，斐姓死者屍體才被附近住戶發現，警方到場初步勘查，因屍體泡在水中多時，未發現明顯外傷，一度以為是失足落水。

警方調查死者身份後，清查交友背景及交友狀況後，加上恰好有派出所配合的外籍通譯，發現同鄉臉書間上流傳，斐姓死者生前常動手毆打另名斐姓移工，案情直指下落不明的3名同住的同鄉，與這場死亡案有關。

警方調查時，發現26歲楊姓移工已通關，準備返回越南，緊急報請桃園地檢署檢察官曾柏涵核發拘票，在航空警察局的協助下，將準備登機的楊姓移工攔截，進而找到其餘2名同鄉藏匿地點，讓警方順利找到2人。

3人供稱，2016年下半年到台灣工作，經同鄉介紹租屋同住，但斐姓死者常常在酒後欺負另1名斐姓移工，眾人都看不慣，才會在當天發生爭吵後想教訓死者，不料死者因此溺斃。

警方在民眾報案6小時後破案，能夠很快掌握死者與涉嫌人身份，還免於讓已通關的移工逍遙法外，有賴分局外事人員蒐報情資準確。

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(中時)