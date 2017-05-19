緝毒組長遭控自導自演貪破案獎金未遂 一審判無罪

高雄巿調處機動站緝毒組長蔡裕中去年遭控自導自演，接受游姓藥頭提議，安排癌末曾姓男子當人頭運送70公斤安非他命，進而利用職務詐取50萬元破案獎金未遂，高雄地院19日審結，認定曾男並非人頭，蔡男也無詐領獎金犯意，判決無罪。

雄院認為，游男是於2015年3月底向蔡男舉發綽號「阿吉」的曾男運毒，但早在同月初調查局南機站就對曾男上線監聽，並發現他與香港籍販毒集團成員密切接觸，此外檢調查緝過程中，均未發現游男與曾男或者香港籍販毒集團有聯繫，應可認定曾男並非游男安排的人頭。

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(中時)