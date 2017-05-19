香草紅藜粽熱量365卡 比任何市售粽子都健康

傳統肉粽熱量從一顆300卡到1500卡不等，雲林基督教醫院營養師林佩萱研發「香草紅藜粽」，以富含蛋白質和膳食纖維的紅藜取代部分糯米，添加杏鮑菇增加蔬菜攝取量，以香草添香氣減少調味料的用量，使端午節過得更健康。

雲林基督教醫院肝膽胃腸科趙令瑞醫師表示，粽子多用糯米製成，糯米主要是支鏈澱粉組成，升糖指數高，吃1顆肉粽大約相當吃1碗飯。

台灣的粽子種類多，南部粽1顆熱量約400至500大卡，北部粽約600大卡，客家粿粽約300大卡，廣式蒸粿粽高達1000至1500大卡，缺點都是高油高鈉高醣低纖維。

營養師林佩萱表示，「香草紅藜粽」使用紅藜、杏鮑菇、毛豆、腰果、橄欖油、百里香草，減少糯米、五花肉、豬油、醬油、鹽，1顆熱量365大卡，蛋白質16.1克、膳食纖維4公克、鈉440.3毫克。

林佩萱表示，在酷熱的炎夏享用，口味清新的香草粽能攝取到天然食物的植物多酚，天然的抗氧化劑可幫助抵抗身體產生的自由基，降低癌症的發生，相對市售的鹼粽可能添加硼砂，造成消化不良、食慾減退、抑制營養素吸收的危害，在動手做包粽子更能吃得更安心。

(中時)