林心如餵母奶偷吃鹹酥雞 愛女竟過敏長疹

林心如公開產後減肥餐

林心如與藍心湄（左）多年好交情

林心如參與《女人我最大》錄影

林心如去年與霍建華結婚， 今年1月生下女兒，身材迅速恢復纖細，日前她參加TVBS《女人我最大》錄影，她在節目中公開產後減肥菜單，從不忌口的她產後親餵母奶，飲食更加嚴謹，但日前為了解饞偷吃兩塊鹹酥雞，兩天後竟發現寶寶臉上似乎長疹子，自此她為了女兒，再也不敢亂吃東西。

產後為了工作需求必須快速恢復身材，林心如更加嚴格控制飲食，一日三餐的菜單開出來，讓唐綺陽看了直呼：「妳的三餐分量加起來比我的一餐還少。」而初為人母，林心如談起女兒掩不住滿臉笑意，藍心湄說：「小寶寶睫毛好像種的。」林心如甜笑說：「她睫毛很長，像爸爸。」

林心如從單身變成霍太太，已婚的她卻笑說老公霍建華都在拍戲，自己跟單身沒兩樣「只是多了一個寶寶」。為了女兒，她跟老公霍建華協議，夫妻兩人不能因為拍戲而同時不在台灣，若有戲劇的邀約她還是會以在台灣拍攝為主。

林心如透露自己剛出道時也曾因演技生澀被副導罵到躲在廁所裡哭，錄影時她與主持人藍心湄大飆演技，藍心湄演母親得大罵林心如不孝女，還得呼她巴掌，讓藍心湄緊張地說：「我怎麼打得下去啊！」林心如說：「沒關係，可以借位啊。」沒想到藍心湄竟回她：「我從來不借位的啊！」正式演出時，藍心湄激動怒吼，再加上響亮的一巴掌，讓全場震懾，一演完，林心如輕撫左臉說：「心湄姊一開口，情緒好逼真，我真的有被嚇到。」

(時報周刊)