NBA》浪花弟落選？格林：有人想整我們

卓雷蒙格林認為自己隊友克雷湯普生(右)沒法入選年度陣容，是有人故意在整他們。(美聯社資料照)

不滿隊友「浪花弟」克雷湯普生竟然無緣擠進年度陣容，勇士前鋒卓雷蒙格林19日除了怒嗆有些球員不該入選，更直接放話，「湯普生怎麼可能落選？我真的無法理解，他能進攻又可防守，我猜大概是有人想要整我們吧！」

勇士「四巨頭」當中無人入選年度第一隊，柯瑞與杜蘭特獲選年度第二隊，格林則在年度第三隊，令人訝異的是，本季雖有杜蘭特加盟，仍拿生涯新高場均22.3分，且有4成1三分命中率的克雷湯普生，卻完全沒有入選年度陣容。

儘管克雷湯普生本人僅平淡回應，「那就這樣吧！」格林卻替他大抱不平，「看看我們例行賽做了什麼，67勝！1支接近70勝的球隊，湯普生更是我們隊上前3名好手，卻沒在年度陣容當中，這太瘋狂了！看來贏球並非媒體看重之事。」

柯瑞也不禁替克雷湯普生抱屈，「湯普生值得入選年度陣容，我知道每年的投票都很艱難，但他打出令人驚訝的1個球季，表現也相當穩定，他應該入選的。」

就連杜蘭特也不太高興自己沒進年度第一隊，「我很感謝可以進入年度陣容，但我自認該是年度第一隊成員，可惜結果並非如此，我必須繼續努力，且持續成長，繼續打造自己在10年前就已奠定的基礎。」

(中時電子報)