MiLB》江少慶7.2局飆7K 先發6連勝
效力印地安人高階1A(林區堡山貓)的江少慶，今先發對上白襪高階1A(溫斯頓蕯勒姆衝刺)，主投7.2局，飆出7次三振，失掉5分，不過隊友火力支援，終場以9比5拿下勝利，江少慶本季第6勝入手。
江少慶此役前5局完美壓制對手，僅被擊出4支安打，不過第6局，卻遭對方全壘打狙擊失掉分2分，第8局又被擊出3支安打，包含1發全壘打，再失3分，共投7.2局被換下場，下場時球隊還保有1分領先，也讓他順利拿下勝投。
本季至今江少慶已出賽7場，除了開季首場未投滿6局吞敗後，隨後先發都可以投到7局以上，並拿下6連勝，自責分率2.39，此役也展現滾地球能力，滾飛比10比2。
另外今效力光芒3A(德罕公牛)的胡智為，也在球隊與亞特蘭大勇士3A(格溫列特勇士)交手時第8局中繼登板，中繼1局，被擊出3支安打，包含１發全壘打，失1分，投出3次三振;效力小熊2A(田納西煙山)的曾仁和，今先發對上白襪2A(伯明罕男爵)，主投6局投出4次三振僅失1分，球隊2比1贏球，拿下本季第4勝。
(中時電子報)
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