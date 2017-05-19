挺通姦除罪 鄭運鵬：婚外情應高額賠償
司改國是會議昨決議通姦除罪化，民進黨立委鄭運鵬今表示，這是少數他對司改國是會議按讚的主題。
鄭運鵬以「婚外情應該高額賠償」為題指出，他用這樣的標題是自我保護的做法，因為用支持「通姦除罪化」有點太刺激，他表示，這個議題本身就有兩個天生的致命標籤—「通姦」、「除罪化」。鄭運鵬說當「通姦」換成「婚外情」，以情代替姦字時道德上會緩和很多，而「除罪化」換成「高額民事賠償」，也會幫助理解，因為「除罪」這個法律用語指的是刑事除罪，但會讓人以為是完全不用負責任。
鄭運鵬認為在法律實務上，落伍的刑事上的通姦罪最後大都演變成「夫妻共同坑殺小三和小王」，吃虧最大的常常都是被「誘拐」的癡情第三者，除了人才兩失外，還得面臨司法壓力。
鄭運鵬要大家想想，把婚外情的配偶和第三者抓去關，有什麼意義?他認為「在極端的狀況，最倒楣的會是受傷又不願意或沒有能力離開家庭的另一半，被破壞家庭，還要照顧被關的配偶，有夠衰小。」鄭運鵬認為，讓破壞家庭的雙方，負起高額民事賠償責任，這對配偶和小孩來說，是最實質的保障。
(中時電子報)
文章來源：鄭運鵬臉書
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