雲林縣衛生局抽檢27件粽子 全都合格

雲林縣衛生局針對食品製造業、粽子專賣店、賣場、傳統市場、南北貨商店等，抽驗各式粽子、餡料蝦皮、鹹蛋黃、生畜禽肉等相關產品，總計抽樣27件，均符合規定。

雲林縣衛生局表示，檢驗項目包含動物用藥殘留、乙型受體素、防腐劑（13項）、大腸桿菌、大腸桿菌群、二氧化硫（漂白劑）、過氧化氫、硼酸及其鹽類等。

衛生局提醒民眾選購粽子時，若是店鋪自己包的粽子，留意盛裝粽子的容器、工作檯面、天花板、四周環境應保持清潔乾淨。

選擇自己動手包粽子的民眾，在選購乾貨配料時，不宜購買來源不明或失去自然顏色的產品，外觀太白、太鮮豔的食材，粽葉太綠且聞起來有淡淡化學藥劑味道，也應拒絕選購。

(中時)