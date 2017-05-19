雲林縣衛生局抽檢27件粽子 全都合格
雲林縣衛生局針對食品製造業、粽子專賣店、賣場、傳統市場、南北貨商店等，抽驗各式粽子、餡料蝦皮、鹹蛋黃、生畜禽肉等相關產品，總計抽樣27件，均符合規定。
雲林縣衛生局表示，檢驗項目包含動物用藥殘留、乙型受體素、防腐劑（13項）、大腸桿菌、大腸桿菌群、二氧化硫（漂白劑）、過氧化氫、硼酸及其鹽類等。
衛生局提醒民眾選購粽子時，若是店鋪自己包的粽子，留意盛裝粽子的容器、工作檯面、天花板、四周環境應保持清潔乾淨。
選擇自己動手包粽子的民眾，在選購乾貨配料時，不宜購買來源不明或失去自然顏色的產品，外觀太白、太鮮豔的食材，粽葉太綠且聞起來有淡淡化學藥劑味道，也應拒絕選購。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。