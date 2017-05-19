阿扁不寂寞？一年來出席四場活動

陳水扁睽違8年公開致詞，出席女兒陳幸妤診所開幕，感謝馬英九讓他重拾親情。(資料照,曹婷婷攝)

保外就醫中的前總統陳水扁，申請出席今晚在台北市舉辦的凱達格蘭基金會募款餐會，中監審查審後今天表示，可參加募款餐會但不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪。然而，陳水扁這一年來過的似乎不寂寞，已經出席包括感恩餐會、慈善音樂會等四場公開場合，這次參加募款餐會再度引發關注。

陳水扁外出引來許多爭議，去年搭高鐵北上參加凱達格蘭基金會感恩餐會，突然被媒體拍到本來是雙手交叉在胸前，卻在鏡頭掃過的那一剎那，突然將雙手放下，右手大拇指開始抖動，引發揣測。

此外，前總統陳水扁出門散步被高雄一名黃姓麵包師傅拍到「健步如飛」，引發爭議。臉書「無腦事件簿」粉絲頁又PO出一段民眾(已證實是黃姓麵包師傅)拍攝畫面，影片中正在散步的阿扁發現被拍後，身旁的男子馬上衝上前怒罵：「你在拍三小？」阿扁接著走向拍攝者怒嗆「沒救了！」

據聯合報報導，陳水扁亮相誰最害怕？除了警方與維安人員要保護陳水扁安全外，也要防止挺扁、反扁人士發生衝突。陳水扁申請出席活動，法務部、台中監獄都備受外界檢驗。最該害怕的第一名則是民進黨蔡政府，因總統蔡英文上任後，對於是否特赦扁從未正面回應，若使用總統權特赦，要顧及社會觀感及未來的選舉，且陳水扁在社會評價兩極，一再挑戰紅線恐讓民進黨內頭痛。

細數陳水扁這一年來出席的公開場合：

●申請參加凱達格蘭基金會感恩餐會

陳水扁去年向台中監獄申請出席凱達格蘭基金會舉行的餐會，並順道返回台北市民生東路老家。矯正署審查結果出爐，同意陳水扁回老家，至於申請參加凱達格蘭基金會餐會，因為該基金會具政治性意涵，礙難同意其申請。

●申請參加「阿母的目屎~向陳水扁總統致敬」慈善音樂會

陳水扁去年10月30日參加在高雄文化中心舉辦的「阿母的目屎~向陳水扁總統致敬」慈善音樂會，台中監獄表示，活動有助陳水扁病情治療，准許出席，但活動中不受訪、不演講。

●申請參加女兒陳幸妤牙醫診所去年底開幕

陳水扁的女兒陳幸妤去年底為自己經營的牙醫診所舉行開幕儀式，台中監獄原本不同意陳水扁致詞，不過態度出現大轉變，行文給陳水扁，同意他致詞，但是要求以表達親情及祝賀之意為宜，避免具有政治性。

●出席高雄市快樂希望協會會員大會

陳水扁今年被民眾爆料到台南玉井參加當地議員聚會，陳致中也在臉書PO文父親出席高雄市快樂希望協會會員大會，台中監獄副典獄長林順斌表示，扁出席這2場行程，監獄都不知情，近日例行訪視時，會請扁提出說明，以釐清這2次行程是否為不須申請的「維持日常生活」所需的訪友活動。

(中時電子報)