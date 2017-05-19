民進黨民調：6成8中間選民不滿蔡英文表現
蔡英文總統就職將滿週年，民進黨中央剛剛公佈執政週年民調。數據顯示，蔡英文的滿意度為42.2％，不滿意度為54.2％；在中間選民部分，滿意度則為25.1％，不滿意的比例則達68.5％。至於蔡政府在過去1年所提出的重大政策滿意度，則未在此次民調中呈現。
蔡英文執政週年前夕，陸續有媒體公佈民調，指蔡英文在年輕族群的支持度大幅滑落，甚至成為各年齡層中，最不滿蔡英文表現的一群。對此，民進黨中央剛剛公佈的民調，特別就此部分進行調查。
根據民進黨中央的民調顯示，當民眾被問到「整體來說，請問您支不支持蔡英文總統？」有57.4％表示支持，37.4％不支持；若以「政黨」交叉分析，在泛綠部分的支持度為94％，不支持度為5.6％；在泛藍部分的支持度為18.9％，不支持度為77.5％；在中間選民部分，支持度為41.5％，不支持度為48.6％。
若以年齡交叉分析，20至29歲、30至39歲的支持度，分別為59.7％、65.1％；40至49歲的滿意度為各年齡層最低，為48.9％。
進一步詢問民眾「請問您對蔡英文總統就任到現在的表現滿不滿意？」有42.2％表示滿意，54.2％不滿意。若以「政黨」交叉分析，泛綠滿意度為73.6％，不滿意度為25.1％；泛藍滿意度為11.7％，不滿意度為87.5％；中間選民部分，支持度為25.1％，不滿意度為68.5％。
若以年齡交叉分析，20至29歲、30至39歲的支持度，相較於支持度，則分別降到48.1％、41.8％；40至49歲的滿意度同樣為各年齡層最低，為35.7％。
此外，該民調也詢問民眾蔡政府應不應該推動勞工權益保障、轉型正義、司法改革、年金改革、追討不當黨產，結果都有逾6成表示支持；其中保障勞工權益更位居最應該推動的項目，比例達92.3％。
只是，該民調僅從改革方向進行詢問，並未進一步詢問蔡政府推動「一例一休」等重大政策的滿意度。
該民調是在5月16至18日進行，完成數1153個，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.9％。
(中時)
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