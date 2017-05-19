黑心疫苗業者名下BMW遭法拍140萬

雲林地檢署拍賣製造販賣摻水黑心疫嫌犯王耀麟的名車，競標踴躍。（許素惠攝）

製造販賣摻水黑心疫嫌犯王耀麟的ＢＭＷ名車。（許素惠攝）

雲林地檢署拍賣製造販賣摻水黑心疫嫌犯王耀麟的名車，行家競標踴躍。（許素惠攝）

檢察官陳宜君擔任拍賣官。（許素惠攝）

蘇先生（右二）以140萬元得標。（許素惠攝）

製造摻水黑心疫苗可能導致仔豬育成率下降，嫌犯王耀麟的BMW X5名車今(19日)遭雲林地檢署依法拍賣，競標激烈，最後以140萬元由蘇先生得標。

該車登記在王嫌妻子名下，被檢方查扣，新車要價330至340萬間，該車2011年7月出廠，車齡雖已6年，但公里數只有77631，車況佳，二手車市行情價在150萬元以上。

上午再牌美女檢察官陳宜擔任拍賣官，吸引許多懂車的行家前來競標，由110萬元起標，每次至少加價1000元，但競標者初始都很豪氣地1萬1萬地加，直至價格突破130萬元時，才轉趨保守改加1000元，喊價來到130萬7000元時，蘇先生最後直跳140萬元勝出。

(中時)