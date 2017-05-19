盼對岸正確解讀去年選舉 蔡英文：新問卷上有新題目

蔡英文總統19日接見「2017年海外華文媒體人 士回國參訪團」，致詞時並對就任一年來的政策提出說明，強調不會因為民調低就改變改革的決心。（王英豪攝）

總統蔡英文（圖）520就職滿週年前夕，19日上午在總統府接見「2017年海外華文媒體人士回國參訪團」；並發表談話。（中央社）

蔡總統19日上午接見「「2017年海外華文媒體人士回國參訪團」時表示，520將屆，她藉此機會說明過去一年台灣的變化；在區域和兩岸關係方面，總統說，「維持現狀」就是我們的主張，我所做過的承諾，從來沒有任何改變，並稱盼望對岸的領導人，能夠正確解讀去年選舉的意義，舊的問卷應該讓它過去，新的問卷上頭有新的題目，兩岸領導人共同維繫兩岸繁榮才是新課題。

總統府日前取消519記者媒體茶敘，520就職週年改以邀請弱勢團體入府低調度過；但總統藉著接見海外華文媒體，闡述520就職週年想法。

在促進區域的和平穩定發展，總統提到，和妥善處理兩岸關係方面，「維持現狀」就是我們的主張。我所做過的承諾，從來沒有任何改變。

總統稱，這是一個新的時代，因為台灣人民希望它是一個新的時代。我盼望對岸的領導人，能夠正確解讀去年選舉的意義，以及從去年開始， 台灣不斷釋出的善意。舊的問卷應該讓它過去，新的問卷上頭有新的題目。兩岸領導人如何共同來維持兩岸的和平與繁榮，這才是新的課題。

在外交及全球化的議題上，總統說過去一年，台灣對美國、日本、歐洲等主要國家或地區的交流，都有實質的進展。藉由兩次的出訪，我們也和中南美洲的邦交國，建立更穩固的關係；總統也提到本週三亞東關係協會正式改名為台灣日本交流協會，日本方面也有副大臣層級的官員來台訪問，台灣和日本的關係持續在進步當中。

談及最近民調，總統說近來不少民調是這樣顯示：多數的國人支持我，但是卻也表現出對我的不滿意。這些我都虛心接受，我選擇在第一任、第一年，就推動最困難的改革，過去的總統沒有人會這樣做。從民調精算的角度而言，這並不是最好的選擇。他強調「我不是為民調做事，我是為台灣做事」，民調的起伏是預料中，也是必須付出的代價。

以下為總統致詞全文：

20170519接見海外華文媒體

各位媒體朋友，大家好。

首先，歡迎各位華文媒體的朋友來到台灣。時間過得很快，明天，就是520了。在座 各位也許有些人去年520的時候也在台灣， 所以，我就藉著這個機會，來說明一下過去一年台灣的變化。

去年，我在就職演說當中，提到我要為台灣做五件重要的事情。以下，我就簡要地說明，這五件事情目前的進度。

首先是經濟結構的轉型，這是新政府最優先的項目。我們希望改變過去的生產模式， 透過創新來提昇產業的生產力和競爭力，進而創造 優質的就業機會，讓民眾的薪資可以跟著提昇，而經濟也能夠成長。

過去一年，台灣的各項經濟指標都有進步。幾天前，我看到彭博的報導，說台灣拿到「進步獎」。但是我也清楚，從民眾的角度來看，我們做得還不夠。這一點政府會謹記在心，繼續為人民的生活來打拚。

「五加二」產業創新計畫已經陸續啟動， 同時，我們也推出了「前瞻基礎建設」，希望趁著經濟景氣復甦的時機，來為台灣未來的競爭力打下基礎。

第二，在「社會安全網」的面向上，最受矚目的年金改革，相關法案已經進入最後 階段的審議。我知道外界有一些人批評，覺得改革太慢、幅度不夠大。

但我要提醒大家，退休金是攸關每個人切身的利益，本來就非常是非常複雜和困難的改革。用一年的時間，來解決數十年累積的問題，我認為，這一切是值得的。

在社會住宅的推動上，現在，興建完成、 正在興建、以及規劃中的社會住宅，一共 將近5萬戶，我們正朝著我們既定目標前進。

關於長照2.0，我們完成修法，確定了財源，現在也有將近1千8百個服務單位掛牌。 政府會幫中壯世代照顧年老的父母，這是 我的承諾。

第三，在社會公平正義的面向上，我已經代表 政府向原住民族道歉，也在總統府成立了 原轉會，來推動後續工作。

司法改革方面，我們透過民主的程序來 籌備司改國是會議的議程。這過程中有一些爭執和意見，但是，請相信政府的決心，我們會堅持到底，絕對不會半途而廢。

在轉型正義的面向上，不當黨產的追討、 公產私有化問題的解決、威權時期檔案的 公開，都已經有具體的成果。我也希望促轉條例能在立法院這個會期能夠通過，讓台灣民主更向前走一步。

第四，在促進區域的和平穩定發展，和妥善處理兩岸關係方面，「維持現狀」就是我們的主張。我所做過的承諾，從來沒有任何改變。

這是一個新的時代，因為台灣人民希望它是一個新的時代。我盼望對岸的領導人，能夠正確解讀去年選舉的意義，以及從去年開始， 台灣不斷釋出的善意。舊的問卷應該讓它過去，新的問卷上頭有新的題目。兩岸領導人如何共同來維持兩岸的和平與繁榮，這才是新的課題。

第五，在外交及全球化的議題上。過去一年，台灣對美國、日本、歐洲等主要國家或地區的交流，都有實質的進展。藉由兩次的出訪，我們也和中南美洲的邦交國，建立更穩固的關係。

這個星期三，亞東關係協會正式改名為台灣日本交流協會。日本方面也有副大臣層級的官員來台訪問，台灣和日本的關係持續在進步當中。

在增加台灣和區域各個國家的連結方面， 我們積極推動新南向政策。過去一年，東南亞來台旅客大幅增加，也代表著相關工作， 都已經逐漸展現出成果。

各位在場的媒體朋友，近來不少民調是這樣顯示：多數的國人支持我，但是卻也表現出對我的不滿意。這些我都虛心接受。

我選擇在第一任、第一年，就推動最困難的改革，過去的總統沒有人會這樣做。從民調精算的角度而言，這並不是最好的選擇。不過，我不是為民調做事，我是為台灣做事。民調的起伏是預料中，也是必須付出的代價。

過去這一年來，因為政府投入相當大的力量，在推動國家的改革，有人覺得是被改革的對象而感到不滿，有人不習慣在改革過程中的吵鬧紛亂，也有人對於改革的速度感到不耐煩。

民主政治，每一任的政府的時間都有限。 只要對改革有利，我們不怕得罪人。當我去年就任的時候，看到我們國家有這麼多過去沒有人願意面對的問題，我就告訴自己，必須要把這些事情全力做好。

我們一定會經歷一段比較困難的時刻，就像是在人口稠密的都會區裡蓋捷運的交通黑暗期。但是，當我們走過這段，回過頭再來看時，這一切都會值得。

有了年金改革，未來一整個世代，都不必去擔心自己的退休生活。

解決了不當黨產的問題，2018年的縣市長 大選，就將是台灣民主發展史上，第一次 沒有不當黨產介入的選舉。

我們投入國家經濟的升級轉型，投入能源的轉型，投入基礎建設的更新，國際許多重要的產業就開始願意投資台灣。

對於那些在這段陣痛期，仍然堅定表達對我支持的國人同胞，蔡英文衷心地感謝 大家。我也希望改革能夠快一點，不過，我要提醒大家，改革是一群人、一個國家一起前進，大家要一起走，不是只有政府和一些人快速的走在前頭，而其他人遠遠的落在後頭。

我知道很多人希望，改革能夠速戰速決，但我們是民主國家，台灣不可能回到威權時代。如果不能忍受爭吵，我們如何擁抱民主？

我不是獨斷獨行的政治強人，我是在民主政治下，有堅強改革意志的領導者，而我們現在所做的，是過去幾任總統，想做卻都沒有辦法做的改革。

我不會放棄我的堅持。在上一個階段，政府團隊的主要任務，是把我們執政的理想、 價值，化為具體的施政藍圖跟政策規劃。 未來的一年，我們會進入下一個階段，新的 階段，我們團隊的重要目標，就是執行。

我心裡很清楚，一個精明的政治人物，會找簡單討喜的事來做，但是，負責任的政治 人物，會不計毀譽幫國家解決問題。台灣 問題的急迫性，讓我別無選擇，只能負起責任。

在場媒體朋友，去年五月之前的台灣是一個什麼樣的情況？我們來試想一下。

當時，我們的出口連續衰退、經濟情勢非常不樂觀、長照沒有財源、年金快要破產， 兩岸外交領域，也被認為會陷入重大危機。

當時各大機構的預測都說，經濟成長要保一都有困難。現在一年過去了，我們沒有陷入那樣的困境。出口在增加、景氣開綠燈、 經濟在成長，長照的財源、年金的改革，都已經陸續到位。

兩岸外交的部分，我們所堅守的立場跟價值，都沒有改變。這證明了，我所領導的政府團隊，有能力把台灣帶向更好的方向。

蔡英文政府會堅持下去。做得不好的地方，做得不夠的地方，我們也會虛心改進。 改革的腳步不會停止，這是我對所有執政 團隊的命令。

最後，再一次跟現場的媒體朋友致上我的 謝意。特別是海外的貴賓，再次歡迎各位 來到台灣，祝大家這一次的台灣之行圓滿 順利，謝謝。

(旺報)