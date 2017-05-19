護生態愛地球！新北漁民捕撈海上垃圾護漁港
隨著環保意識的逐漸高漲，民眾對環境保護的要求也越來為高，為教育宣導本市漁民維護海洋環境的決心及生態保育的理念，新北市政府農業局以富基漁港為示範漁港，請漁民於海上作業時，併同將海上撈捕的垃圾載運回漁港，減輕海洋垃圾對海洋生態環境的影響，一起動員共同為守護海洋資源盡一份心力。
農業局表示，富基漁港內有全國著名的觀光魚市-富基魚市，是遊客經常來駐足旅遊的好所在，為了讓遊客來富基漁港玩得開心吃得安心，特別以富基漁港為示範漁港，在富基漁港的北堤設置一處海洋垃圾回收暫置場。
讓漁民在海上作業回港時，可分別放置在海上撈獲的廢棄漁網具、可回收資源垃圾及一般廢棄物，在漁民作伙的配合下，將海洋垃圾帶回漁港分類處理，降低海洋生物因海洋垃圾受困及誤食的情形，進而珍惜與愛護我們的海洋，讓海洋資源能永續發展，生生不息。
農業局進一步表示，這次的活動是當地漁民的自發性行為，相信積沙可以成塔，涓滴可以成流，不要問我們做了多少，而是要問我們對海洋做了些什麼，只要大家盡力減少海洋漂流物及人為破壞，相信可以使大家擁有一個潔淨的藍色海洋。同時，也請大家一起守護環境的清潔，不隨意棄置垃圾及破壞大自然，讓海洋美景能永續長存。
(中時電子報)
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