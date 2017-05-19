LPGA》Kingsmill還是等不到曾雅妮回來！恐連5場淘汰

曾雅妮首輪打完出現淘汰危機，本周期待復活希望落空。(美聯社資料照)

去年的Kingsmill錦標賽，台灣5女將只有老將龔怡萍晉級，今年6位女將19日首輪有3人在晉級線以內，其中龔怡萍68桿(-3)並列第8、徐薇淩69桿(-2)並列第16、李旻71桿並列第54，晉級人數可望比去年多，可惜，曾雅妮可能連續3年被擋在決賽門之外。

老將龔怡萍首輪68桿並列第8，台灣6女將最佳。(美聯社資料照)

曾雅妮自從2014年在這場比賽獲得並列第2之後，接下來兩年都被淘汰，今年她前8戰1場晉級7場淘汰，是2008年征戰LPGA以來季初狀況最不好的1年，不過關心她的人還是期待復活，只是首輪表現連她自己也失望。

她這輪14洞開球只有5洞上球道，如此偏低成功率免不了陷入掙扎苦戰，前9洞0鳥2柏忌38桿(+2)，後9洞歷經2鳥2柏忌與2雙柏忌起伏震盪交出39桿(+3)，這輪交出本季次差成績77桿(+6)，暫居並列第138桿，應躲不過本季第8場與連續5場淘汰命運。

台灣另2位女將菜鳥新人錢珮芸73桿(+2)並列第94，還有希望在次輪拚晉級，2年級生程思嘉78桿(+7)並列第141，與曾雅妮晉級希望微乎其微。

美國新秀湯普森65桿搶頭香。(美聯社)

在本季首場大賽全日空錦標賽因為在果嶺上置球未放回原位被罰4桿、最終在延長賽敗給韓將柳蕭然的美國新秀湯普森，首輪從第10洞出發，前9洞打出1鳥1柏忌平標準桿35桿，後9洞大發神威，於球場的第1洞至第7洞狂抓6隻小鳥，飆出30桿，以65桿(-6)獨走，華裔女將尹天琪、美國琳絲康與皮勒，同以66桿(-5)並列第2。

湯普森賽後說：「我今天打了一些很棒的球，推進了幾個推桿，這肯定對我的信心有很大幫助。」

(中時電子報)