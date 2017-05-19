已獲女王首肯？ 英哈利王子傳將與女友梅根訂婚

英國王室第五順位繼承人哈利王子（圖右），傳出將於年底與女友梅根（圖左）正式訂婚？（圖/美聯社）

在母親黛安娜王妃（Princess Diana）逝世紀念日前後，英國媒體傳出，哈利王子（Prince Henry of Wales）已向女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）報告，並獲得女王的同意，允許他向交往多時的女友、好萊塢影星女星梅根·馬克爾（Meghan Markle）求婚。王室內部人士更透露，哈利王子最快將於今年底，正式和梅根訂婚，正式告別王室「鑽石單身漢」的生活。

據英國太陽報（The Sun）報導，英國王位第五號繼承人的哈利王子，極大的可能將於今年年底正式告別鑽石單身漢的身份，與女友梅根訂婚。王室內部人士表示，哈利王子在母親黛妃週年紀念前夕，正式向女王伊莉莎白二世稟告並取得同意，最快將於年底之前正式訂婚。哈利於去年在加拿大的公開行程中，結識了大他3歲的好萊塢影星梅根，快速地譜出戀情，梅根更在上個月的馬球俱樂部比賽中，被拍到列席觀賞並替哈利吶喊，同時更傳出加緊翻修肯辛頓宮（Kensington Palace），以利兩人甜蜜入住，沒想到這麼快就傳出好消息。

英國哈利王子（圖右）與嫂嫂凱特王妃（圖右）。（圖/美聯社）

英國王室劍橋公爵威廉（圖左）、妻子凱特（圖中央）和弟弟哈利王子（圖右）。（圖/英國王室官網）

現年32歲的哈利，是英國王儲查爾斯（HRH Prince Charles）與已故前妻黛安娜王妃的次子，出生於倫敦聖瑪麗醫院。畢業於名校伊頓公學（Eton College）、並於2006年自請進入桑赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst）受訓，成為一名皇家騎兵團的陸軍軍官，後轉調陸軍航空隊，現在是上尉軍銜。過去由於哥哥威廉（Prince William）的名氣和聲望太盛，曾一度讓哈利刻意地逃避相關王室義務，而成為狗仔追逐的夜場王子。但近年來，隨著年齡增長和從軍訓練後，哈利也開始成為哥哥和父親的助手，代表王室和英國出訪或勞軍，也讓過去放蕩不羈的形象日漸扭轉。

倘若哈利的婚事屬實，即將成為未婚妻的梅根，也將成為繼目前劍橋公爵（Duke of Cambridge）夫人、威廉王子的妻子凱特王妃（Duchess of Cambridge）之後，另一個出身於平民的王妃。不過與凱特不同的是，梅根來自美國加州，畢業於名校西北大學（Northwestern University），目前是一名模特和好萊塢影星，曾在2011年有過一段2年的婚姻。比哈利大3歲的她，真的將飛上枝頭成鳳凰，成為英國王室下一段童話故事的主角嗎？將成為全球媒體和眾多少女們關注的焦點之一。

(中時電子報)