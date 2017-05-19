博達案 前董座葉素菲胞弟葉孟川獲准假釋

喧騰一時的博達科技掏空案，涉案的前董事長葉素菲胞弟葉孟川被判刑3年2月後入監服刑，法務部矯正署日前已核准其假釋案，近日將出獄；而葉素菲在今年3月首度申請假釋，但遭駁回。

博達科技因自1999年初起以循環交易方式美化財報，製造160億元的假交易及美金1億7000萬元的假存款，欺騙上萬名投資人，董事長葉素菲等人被控掏空博達63億元，檢調在2004年展開偵辦。

審理後，葉素菲與擔任財務部經理的胞弟葉孟川等多名博達公司高層被判有罪，其中葉素菲被判刑16年8月、葉孟川被判刑3年2月確定。葉孟川2015年8月13日入監服刑，矯正署日前已核准其假釋。

至於葉素菲2009年12月8日入監服刑，目前在台中女子外役監服刑，她在今年3月剛過假釋門檻，提出第一次假釋申請，但遭駁回。

(中時)