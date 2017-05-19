男遭詐賭憤砍2人致死 抄佛經獲輕判25年定讞

桃園男子曾義城前年因在友人王年全的地下賭莊賭博狂輸192萬元，他懷疑遭詐賭在桃園百年客家宗祠「植槐堂」殺了王男及其室友；高院更一審考量他抄寫佛經、捐款建廟，把功德迴向死者，將他輕判25年，案經上訴，最高法院今駁回確定。

擔任過里長的52歲曾男，家中經營雜貨店，他因送酒到古厝「植槐堂」與55歲的王男相識，前年農曆年前，他留在王家用餐後玩「推筒子」賭博 ，2次下來就狂輸192萬元導致他賣房還債，事後他懷疑王男出老千，認為自己遭設局受害。

前年5月23日晚間9點多，曾男將番刀放在手提袋內，前往王家古厝尋仇，雙方見面發生激烈爭吵，王男拒絕退還賭金，他憤而持刀猛刺對方胸部致死，當時與王男同住的52歲郭姓男子，因撞見行凶過程也被他持刀砍死，他犯後在母親勸說下向警方自首。

桃園地院及高院考量曾男犯後自首，並向死者家屬鞠躬道歉，並賠償死者家屬825萬元達成和解，且獲得對方原諒，將他依2個殺人罪判處無期徒刑，最高法院認為事實有待調查，撤銷原判決發回更審。

高院更一審審理後認為，曾男犯後獲得死者家屬諒解外，他在押期間陸續抄寫佛經，並透過家人捐款建廟，希望能將功德迴向給2名死者，再加上他犯後自首、直心悔悟，經減刑後，依殺人罪將他輕判25年，案經上訴，經最高法院駁回定讞。

(中時)