106年國中教育會考明後天登場 雲林縣共8考場

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106年國中教育會考將於5月20日及21日登場，雲林考區報名考生共7782人，較去年減少336人。

今年會考試務由虎尾高中主辦。雲林考區共有8個考場，有斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中，共197間試場。

5月20日上午考社會及數學、下午考國文及寫作測驗；21日上午考自然、英語（閱讀、聽力）。

今天下午3點到5點開放考場，考生可到各考場認識環境，但不得進入試場。

(中時)